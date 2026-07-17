Bozüyük\'te Kaza: 3 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bozüyük-Bursa kara yolunda seyreden A.K. (46) idaresindeki 06 DH 1078 plakalı otomobil, Muratdere köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinden çıkarılan sürücü A.K. ile yolcular M.K. (78) ve T.K. (78), ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Merkeze bağlı Kurtköy yakınlarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerce kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Pazaryeri'nde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Gümüşdere köyünde ikamet eden R.D'nin evi ile aracında yapılan aramada, av tüfeği, tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi bulundu.

R.D. hakkında işlem başlatıldı.

Vali Faik Sözer'den İnhisar Kaymakamı Polat'a ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar Kaymakamı Esra Polat'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, Polat'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sözer, daha sonra Polat'a görevinde "başarılar" diledi.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.