Metristepe Zafer Yürüyüşü 11 Ocak'ta

06.01.2026 14:41  Güncelleme: 16:01
Bozüyük’te, İnönü Savaşları’nın 105'inci yılı anısına düzenlenecek "Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü", 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

(BİLECİK) - Bozüyük'te, İnönü Savaşları'nın 105'inci yılı anısına düzenlenecek "Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü", 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen yürüyüş etkinliği, Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliğiyle yapılacak. Anma yürüyüşü için katılımcılar, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 09.20'de Cemalettin Köklü Parkı önü ile AKUT Operasyon Binası önünde toplanacak.

Buradan araçlarla Düzdağ Köyü yolu üzerindeki Nanedere mevkiinde bulunan toplanma alanına geçilecek ve saat 10.00'da toplu yürüyüş başlayacak. Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Metristepe'ye ulaşılacak. Yürüyüş sonrası katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlar sunulacak. Ardından Türk bayrağı eşliğinde Zafer Anıtı'na hareket edilecek.

Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile şehitler için edilecek duaların ardından sona erecek.

Geleneksel yürüyüş etkinliğinin, Bozüyüklülerin yanı sıra Bilecik'ten, il dışından ve çevre illerden gelecek sporcu ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Pazar, Son Dakika

