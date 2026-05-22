Bozüyük'te Protokol ve Vatandaşlar Bayramlaştı

(BİLECİK) - Bozüyük'te Kurban Bayramı öncesinde ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. Daha sonra ilçe Kaymakamı Adem Öztürk salonda bulunanlara hitaben bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakamı Sayın Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutladı, hastalara acil şifalar diledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden protokol üyeleri, bayram süresince görevlerinin başında olacak personelin bayramını kutladı.