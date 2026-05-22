Bozüyük'te Protokol ve Vatandaşlar Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozüyük'te Protokol ve Vatandaşlar Bayramlaştı

22.05.2026 18:05  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük’te Kurban Bayramı öncesinde ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

(BİLECİK) - Bozüyük'te Kurban Bayramı öncesinde ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. Daha sonra ilçe Kaymakamı Adem Öztürk salonda bulunanlara hitaben bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakamı Sayın Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutladı, hastalara acil şifalar diledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden protokol üyeleri, bayram süresince görevlerinin başında olacak personelin bayramını kutladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te Protokol ve Vatandaşlar Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzellik salonunda akılalmaz yöntemle vurgun: Müşterilerin telefonundan kredi çeken 6 şüpheli tutuklandı Güzellik salonunda akılalmaz yöntemle vurgun: Müşterilerin telefonundan kredi çeken 6 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 isim serbest Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 isim serbest
CHP Genel Merkezi’nde arbede: Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı CHP Genel Merkezi'nde arbede: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi, ayaklar altına alındı
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
CHP Genel Merkezi’ne Özel’in pankartı asıldı CHP Genel Merkezi'ne Özel’in pankartı asıldı

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 18:17:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Protokol ve Vatandaşlar Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.