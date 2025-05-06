Bozüyük'te Tabldot Yemeği Fiyatı 95 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Bozüyük'te Tabldot Yemeği Fiyatı 95 TL Olarak Belirlendi

Bozüyük Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda, yeni açılacak Kent Lokantası'nda sunulacak tabldot yemeğin fiyatı 95 TL olarak oy çokluğu ile belirlendi. Toplantıda ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı kınandı.

06.05.2025 17:31  Güncelleme: 19:26
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Kent Lokantası'nda satışa sunulacak tabldot yemeğin fiyatı 95 TL olarak belirlendi.

Bozüyük Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu'nun yönetiminde Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen iki gündem maddesi görüşüldü. İlk olarak 2024 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal kesin hesabı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde yeni faaliyete başlayacak Kent Lokantası'nda satışa sunulacak tabldot yemeğin fiyatının belirlenmesi konusu görüşülerek, fiyatın 95 lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Özgür Özel'e yönelik saldırı kınandı

Toplantıda son olarak CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Arda söz alarak, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı ile ilgili CHP'li Belediye Meclis Üyeleri adına kınama bildirisi okudu. Meclis üyesi Arda'nın kınama bildirisini okumasının ardından İYİ Parti Grubu ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri de bildiriye destek vererek, Özel'e yönelik saldırıyı kınadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Tabldot Yemeği Fiyatı 95 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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