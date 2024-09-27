Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda 1,47 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.