Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydere mevkisine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Belirlenen yere gelen İ.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
