Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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