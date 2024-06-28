Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, 31,07 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

28.06.2024 14:08
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin üst aramasında 31,07 gram esrar, bir evde yapılan aramada ise 12,76 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirdi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu evde yaşayan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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