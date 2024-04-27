Bozüyük\'te yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ihbar üzerine durdurulan araçtaki 3 kişinin üst aramasında 1,01 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan bong adlı aparat ele geçirildi.

Bu kişilerden birinin "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Diğer 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.