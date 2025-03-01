Bozüyük'te Yeni Düğün Salonu İftar Sofrası Açılıyor

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Yeni Düğün Salonu diye anılan salonda iftar yemeklerinin sizlerle buluşmasını sağlayacağız. Salonu, yaklaşık 750 ila 900 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği kadar masa ve sandalyelerle donatmış durumdayız" dedi.

Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, iftar sofrasının kurulacağı yerle ilgili de bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi, her Ramazan ayında belediyemiz, Kasımpaşa Camii'nin yanında bir iftar çadırı kurardı. Her akşam orada yüzlerce hemşehrimiz iftar yemeği yeme imkanı bulurdu. Fakat, artık kış günlerine yaklaştı Ramazanlarımız ve orada çadırla bu işin yapılması zorlaştı. O nedenle, 1990-95 yılları arasında görev yaptığım dönemde gerçekleştirdiğim ve hala halk arasında Yeni Düğün Salonu diye anılan salonda iftar yemeklerinin sizlerle buluşmasını sağlayacağız. Kalkan yere 'İftar Çadırı' derdik; buraya da 'İftar Sofrası' diyoruz. Eski çadırın kurulduğu alandan, Kasımpaşa Camii'nin önünden iftardan bir saat önce başlayarak, servis araçları siz hemşehrilerimizi o bölgeye ulaştıracak. Düğün salonu giriş kapısının üstünde, İftar Sofra'mızın olduğunu belirten yazıyı yazdık. Yine, salonun girişinde de aynı ibareli, aynı şekilde yazılmış bir yazımız var. Altında da o akşam iftar yemeğini verecek firma veya hayırsever vatandaşın ismi yazılacak. Salonu, yaklaşık 750 ila 900 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği kadar masa ve sandalyelerle donatmış durumdayız. Girişte yapılacak yemek servisleri ile burada iftarlarımızı açma imkanımız olacak. Sevgili hemşehrilerim, böyle bir mekanı siz değerli hemşehrilerimizle Ramazan ayında iftarlarda buluşturuyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarken, tekrar Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum."