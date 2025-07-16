Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Denizciler Mahallesi Kur'an Kursu'nda yapılan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri verildi.
Türk Kızılay gönüllüleri de Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara dondurma ikram etti.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı - Son Dakika
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