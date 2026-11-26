Bozyazı'da afet müdahale planı toplantısı Kaymakam Topsakaloğlu başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Bozyazı ilçesinde olası afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerini değerlendirmek üzere Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda ilçe afet müdahale planı çalışmaları ile acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon ele alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde olası afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe afet müdahale planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, acil durumlarda kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ile müdahale süreçleri ele alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?