Bozyazı'da Asayiş Uygulaması
Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş uygulamaları yapılarak iş yerleri denetlendi, GBT sorguları gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler ilçe genelindeki iş yerlerini denetledi.
Denetimlerde 154 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Polis ekiplerinin ilçedeki denetimleri devam edecek.
Kaynak: AA
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