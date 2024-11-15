Bozyazı\'da Çiftçilere Eğitim Düzenlendi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Gürlevik, Gözsüzce ve Kaledibi mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimlerde tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından çiftçilerin soruları yanıtlandı.