Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yarışma, Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda yapıldı.
Yarışmada, ilkokullarda Kötekler İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zehra Kökkabak, ortaokullarda ise Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Buse Uçar birinci oldu.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da İstiklal Marşı Yarışması - Son Dakika
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