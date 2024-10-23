Bozyazı\'da Köprüden Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Neslihan Sarı idaresindeki 33 ZL 749 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Merkez Mahallesi'ndeki sokağa döndüğü sırada Yuva Deresi'nin köprü korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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