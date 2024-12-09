Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesince çocuklar ve ailelerine yönelik mandala etkinliği düzenlendi.
Kütüphanede gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri, eğitmenlerin gözetiminde mandala tekniğiyle resimler çizdi.
Katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Mandala Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?