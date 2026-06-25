Bozyazı'da Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.
Okulda düzenlenen törende, başarılı öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.
Etkinlik kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resim, el sanatları ve çeşitli projelerin yer aldığı sergi açıldı.
Törene, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü, Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı ve veliler katıldı.
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