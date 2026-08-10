Bozyazı'da Motosiklet-Traktör Kazası
Mersin Bozyazı'da motosikletle traktör çarpıştı, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen M.A.Y. idaresindeki traktör ile Ö.E'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.E. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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