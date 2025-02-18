Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Sağlık hizmetleri öğretmeni Nurcan Çolak tarafından Şehit Murat Namdar Ortaokulu'nda verilen eğitimde, öğrencilere ilk yardım müdahaleleri anlatıldı.
Eğitimde öğrencilere acil durumlarda ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterildi.
Bilgilendirmenin ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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