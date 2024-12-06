Bozyazı'da Sağlıklı Beslenme Etkinliği

Güncel

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi, gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasının sağlanması, geleneksel tatlarla buluşturulması ve gıda israfının engellenmesi hedefiyle yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" 100. Yıl Örtülü İlkokulu'nda da uygulandı.

Öğrencilerin proje kapsamında yörede yetişen portakal, salatalık gibi sebze ve meyveleri getirdikleri okulda, sağlıklı beslenme, mevsiminde meyve-sebze tüketimi konusunda bilgilendirmede bulunuldu.