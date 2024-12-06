Bozyazı ilçesinde öğrenciler, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.
Atatürk Ortaokulu'nda, "Sağlık için spor" temalı etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, fiziksel aktivite ile hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla Çubukkoyağı Mahallesi'nde yürüdü, vücut egzersizleri yaptı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü - Son Dakika
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