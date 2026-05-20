Bozyazı\'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerince hazırlanan projeler, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.
Tekmen Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve veliler katıldı.
Fuarda, öğrencilerin hazırladığı 17 proje sergilendi.
Stantları gezen Topsakaloğlu ve Şahin, çalışmaları inceledi, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin yerel ürünleri bilimsel projelerle buluşturduğu fuar, yarına kadar gezilebilecek.
