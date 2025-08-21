Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlandı.
İlçe Müftülüğünce Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda yapılan kapanış programında, yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Birlikte pasta kesen çocuklar, oyun oynadı.
Programın sonunda dua okundu.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları Kapanışı - Son Dakika
