Bozyazı'da Zehirlenme: İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Bozyazı'da Zehirlenme: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

05.05.2026 18:26
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ailenin çocukları yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ve 2 çocuğunu kaybeden polis memuru Musa Tülü (38) hayati tehlikeyi atlatıp servise alındı. Polis memurunun hamile eşi Ebru Tülü'nün (33) ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen Musa Tülü ve eşi Ebru ile çocukları Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5), 3 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü yaşamlarını yitirdi, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Tülü kardeşlerin cenazeleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi. Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KARDEŞLERİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, ailenin akrabaları, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazeleri yan yana toprağa verildi. Çocukların anne ve babalarının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

'2 CENNET KUŞUMUZU KAYBETTİK'

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü'nün yakını Ercan Daş, "Dün sabah saatlerinde bu acı olay ile karşılaştık. Durumun net olmamakla birlikte, bir zehirlenme vakası olduğu söylendi. 2 cennet kuşumuzu, çocuklarımızı kaybettik. Anne ve babaları da Mersin'de hastanede tedavi altında. 2 gündür üzgünüz. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Anne ve babasına acil şifa diliyoruz. Nasıl bir olayla karşılaştıkları henüz net değil. Yapılan incelemeden sonra açığa kavuşacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin),

Kaynak: DHA

