Bozyazı'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizciler Mahallesi 207. Sokak'taki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki müstakil eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 7 arazöz, 4 su tankı ve 6 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, 2 hektar zirai alan ile müstakil evde hasar oluştu.
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