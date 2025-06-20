Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.
Topsakaloğlu, yaptığı açıklamada, sınav süresince öğrencilerin dikkatinin dağılamaması için vatandaşlara önemli görevler düştüğünü belirtti.
Sınav yapılan okul çevrelerinde sessiz olunmasını isteyen Topsakaloğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı Kaymakamı'ndan YKS'ye Destek - Son Dakika
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