Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu\'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, gazilerin vatanın bağımsızlığı, milletin birliği ve devletin bekası uğruna canlarını ortaya koyarak kahramanlık destanları yazdığını belirtti.

Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazilerimiz, şanlı tarihimizin onur abideleri, milletimizin gurur ve iftihar kaynağıdır. 19 Eylül Gaziler Günü, vatanı uğruna canını hiçe sayarak mücadele eden kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını anma ve onlara şükranlarımızı sunma günüdür. Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de gazilerine ve şehit ailelerine sahip çıkmayı en büyük vazifelerinden biri bilmektedir."