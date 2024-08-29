Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, şanlı Türk ordusu ve aziz milletin canları pahasına armağan ettiği 30 Ağustos zaferinin 102. yıl dönümünü kutlamanın onur ve heyecanını milletçe bir kere daha yaşadıklarını belirtti.

"Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla kazanılan bu zaferin milletin vatanına ve devletine olan bağlılığının en büyük göstergesi olduğunu bildiren Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, gösterdiği bu büyük kahramanlıkla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem mücadele sonucunda büyük zaferi kazanmış ve bize bu cennet vatanı emanet etmiştir. Bu vesile ile bu toprakları canıyla kanıyla bizlere vatan kılan ve bu uğurda büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Tuncay TOPSAKALOĞLU, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
20:36 Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
20:00 Tahkim Kurulu’ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar
19:45 Fenerbahçe, Luan Peres’in sözleşmesini feshedecek Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshedecek
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
19:12 Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement