Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, şanlı Türk ordusu ve aziz milletin canları pahasına armağan ettiği 30 Ağustos zaferinin 102. yıl dönümünü kutlamanın onur ve heyecanını milletçe bir kere daha yaşadıklarını belirtti.

"Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla kazanılan bu zaferin milletin vatanına ve devletine olan bağlılığının en büyük göstergesi olduğunu bildiren Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, gösterdiği bu büyük kahramanlıkla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem mücadele sonucunda büyük zaferi kazanmış ve bize bu cennet vatanı emanet etmiştir. Bu vesile ile bu toprakları canıyla kanıyla bizlere vatan kılan ve bu uğurda büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."