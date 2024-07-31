Bratislava'daki Havalimanı Bomba Alarmı Nedeniyle Boşaltıldı

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BRATISLAVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki M.R. Stefanik Havalimanı bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı.

Polis, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bratislava'daki M.R. Stefanik Havalimanı'na patlayıcı bir cihaz yerleştirildiğine dair isimsiz bir ihbar aldık. Ekiplerimiz, şu anda insanların tahliyesi de dahil olmak üzere gerekli tüm adımları atıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, bölgede piroteknik inceleme gerçekleştirildiği de belirtildi.

Slovak Cumhuriyeti'nin en büyük uluslararası havalimanı olan Bratislava'daki M.R. Stefanik Havalimanı, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıkta yer alıyor.