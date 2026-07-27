Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya, Milei'nin Lula ve Moraes'i hedef alan sözleri sonrası Buenos Aires büyükelçisini geri çağırdı.

Brezilya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından Buenos Aires'teki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Brezilya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Milei'nin Sao Paulo'da Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından Buenos Aires Büyükelçisi Julio Bitelli'den ülkeye dönmesinin istendiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Luiz Edson Fachin de Moraes'i hedef alan ifadeleri nedeniyle Milei'yi kınayarak yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

İktidardaki İşçi Partisinin (PT) Genel Başkanı Edinho Silva ise Milei'yi Brezilya'nın kurumlarına ve Devlet Başkanı Lula da Silva'ya saygısızlık etmekle suçladı.

Milei, Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti.

Bolsonaro hakkında verilen ev hapsi kararını "hukuksuz" olarak nitelendiren Milei, "Lula hapisteyken yabancı liderleri kabul etmekten çekinmezken, Brezilya adaleti haksız yere ev hapsinde tutulan dostumu ziyaret etmeme izin vermedi." ifadesini kullanmıştı.

Bolsonaro'nun oğlu, devlet başkanı adayı ilan edilmişti

Kongrede Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun, Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı gösterilmesine karar verilmişti.

Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı sert sözlerle eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istemişti.

Kaynak: AA

Buenos Aires, Dış Politika, Arjantin, Brezilya, Politika, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Husilerden Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerine saldırı Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump’tan İran’a yönelik saldırıları durdurma talimatı ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump'tan İran'a yönelik saldırıları durdurma talimatı
Antalya’da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü Antalya'da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü
Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı
İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak

01:25
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
00:43
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
00:11
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 03:06:16. #7.12#
SON DAKİKA: Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.