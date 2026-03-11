Brezilya Büyükelçiliğinde Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
Brezilya Büyükelçiliğinde Kadınlar Günü Konseri

11.03.2026 21:08
Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için konser düzenledi.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle konser düzenlendi.

Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Neves, konser öncesi yaptığı konuşmada, tüm kadınların ve kız çocuklarının haklarını, onurunu koruma ve destekleme konusunda kararlı olunması gerektiğini belirterek kadınların doğaları gereği uzlaşmaya meyilli olduğunu söyledi.

Kadın hakları konusunda Brezilyalı bilim insanı ve diplomat Bertha Lutz'un katkılarına değinen Neves, Eski Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet'in de bu alandaki çalışmalarını aktardı.

Neves, "İlk kez Şili Cumhurbaşkanı olan Bachelet, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve kadın haklarından ve güçlendirilmesinden sorumlu kurum olan BM Kadın Birimi'nin İcra Direktörü olarak görev yapmıştır. Brezilya, Şili ve Meksika, Michelle Bachelet'i BM Genel Sekreterliği görevine ortak aday olarak sunmuştur." dedi.

Büyükelçi, konsere katılan davetlilere teşekkür etti.

Kadınlar, erkeklerin sahip olduğu yasal hakların yüzde 64'üne sahip

Ahonsi de müziğin evrensel bir dil olduğunu; kültürler, ırklar, zaman ve bölgeler arasında insanları birleştirme gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Bundan dolayı müziğin güçlü bir ifade biçimi olduğuna dikkati çeken Ahonsi, "Bu akşam keyif alacağımız müzik, bu yılki Uluslararası Kadınlar Günü'nün tüm kadın ve kız çocukları için haklar, adalet ve eylem alanını yansıtmaya yardımcı olsun." dedi.

Ahonsi, kadınların dünya genelinde, erkeklerin sahip olduğu yasal hakların yalnızca yüzde 64'üne sahip olduğunu aktararak bu açığın kapatılmasının çok uzun zaman alacağını kaydetti.

Konserin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

