Brezilya'da fırtına ve sel felaketlerinde ölü sayısı 166'ya yükseldi

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SAO PAULO, 26 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'dan bu yana etkili olan fırtına ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya yükseldi.

Brezilya Sivil Savunma Ajansı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, 637.000'den fazla bölge sakininin tahliye edildiği ve 61 kişiden hala haber alınamadığı belirtildi. Ayrıca 469 belediyede yaklaşık 2,3 milyon kişinin selden olumsuz etkilendiği bildirildi.

Eyaletin ticaret, sanayi ve tarım sektöründe milyonlarca dolarlık kayıp oluştuğu da belirtildi.

Rio Grande do Sul'u 29 Nisan'dan bu yana vuran şiddetli yağışlar eyaletin yollarında hasara ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'de durum Pazartesi günü düzelmişken, Perşembe günü yeniden başlayan yağışlar bölgeyi yeniden sel felaketiyle karşı karşıya bıraktı.