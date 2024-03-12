Brezilya'da otobüs terminalinde rehine krizi - Son Dakika
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Brezilya'da otobüs terminalinde rehine krizi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Novo Rio otobüs terminalinde silahlı bir kişi, bir otobüsteki yolcuları rehin aldı. Saldırganın 2 kişiyi vurarak yaraladığı aktarıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken, otobüste kaç kişinin rehin olarak tutulduğu bilinmiyor. Polis, saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlandığını açıkladı.

12.03.2024 22:58  Güncelleme: 23:00
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- Brezilya'da otobüs terminalinde rehine krizi

RIO DE JANEIRO - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde silahlı bir kişi, terminalde bir otobüsteki yolcuları rehin aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Novo Rio otobüs terminalinde silahlı bir kişi, bir otobüsteki yolcuları rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın 2 kişiyi vurarak yaraladığı aktarıldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken, otobüste kaç kişinin rehin olarak tutulduğu bilinmiyor. Terminalin çevresini güvenlik çemberine alan Polis, saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlandığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da otobüs terminalinde rehine krizi - Son Dakika

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