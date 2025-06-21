Brezilya\'da Sıcak Hava Balonu Düştü: 8 Ölü

- Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü

BUENOS AIRES - Brezilya'da havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.