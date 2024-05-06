Brezilya'da Şiddetli Fırtınalar Sonucu En Az 75 Kişi Hayatını Kaybetti

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SAO PAULO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin büyük bölümünü 29 Nisan'dan bu yana sular altında bırakan şiddetli fırtınalar nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sivil Savunma Ajansı'nın Pazar günü yayımladığı son rapora göre 155 kişi yaralanırken, 103 kişi ise kayboldu. Ayrıca eyaletin 496 kentinden 334'ünde 107.600 kişi daha güvenli bölgelere tahliye edildi.

Arjantin ve Uruguay sınırında bulunan eyalet çok sayıda kasabayı yıkıma uğratan rekor sağanak yağışlarla sarsıldı. Yağışlar nedeniyle eyaletin merkezi Porto Alegre'de benzeri görülmemiş seller meydana gelirken, Guaiba Nehri de bentlerini yıkarak taştı.

Sivil Savunma Ajansı'na göre yaklaşık 780.000 kişi selden etkilenirken, binlerce kişi teknelere binerek evlerini terk etmek zorunda kaldı yahut helikopterlerle kurtarılma umuduyla çatılara çıktı.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, eyaletteki durumu "savaş meydanı" olarak tanımladı.