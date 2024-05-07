Brezilya Futbol Kulüpleri, Şiddetli Seller Nedeniyle Maçların Ertelenmesini İstiyor

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RİO DE JANEİRO, 7 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın üç büyük futbol kulübü, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli seller nedeniyle lig maçlarının en az 20 gün ertelenmesi için ülkenin futbol federasyonuna çağrıda bulundu.

Internacional, Gremio ve Juventude kulüpleri ortak taleplerini Pazartesi günü iletirken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise Kongre'den olağanüstü hal ilan etmesini istedi.

Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle son 7 günde en az 83 kişi hayatını kaybederken, 111 kişiden halen haber alınamıyor.

Internacional kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "An itibarıyla mutlak öncelik, sellerden etkilenen binlerce insana destek olmak. Böylesi hassas ve olağanüstü bir zamanda anlayış, dayanışma, empati ve destek talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Eyaletin merkezi Porto Alegre'nin büyük bölümü sular altında kaldığı için Internacional ve Gremio kulüplerinin stadyumları ve antrenman tesisleri kullanılamaz durumda.

Üç kulüp, Brezilya'nın Serie A şampiyonasında hafta sonu maçlarını erteletmişti. Brezilya Futbol Konfederasyonu ise erteleme talebine henüz yanıt vermedi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre 80.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, en az 15.000 kişi de okullara, topluluk merkezlerine ve derme çatma barınaklara sığındı.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmaları devam ederken önümüzdeki günlerde ölü sayısının artabileceğini söyledi.