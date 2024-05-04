Brezilya'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 70 kişiden haber alınamıyor

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SAO PAULO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, 70 kadar kişiden haber alınamıyor.

Brezilya Sivil Savunma kurumundan Cuma günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların, eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere şu ana kadar 235 belediyeyi etkileyen en kötü iklim felaketlerinden biri olduğu söylendi.

Eyalette Pazartesi gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar, nehirlerin taşmasına ve köprülerin yıkılmasına sebebiyet verirken, 1,4 milyonu aşkın nüfusa sahip Porto Alegre kentini alarm durumuna geçirdi.

Komşu Santa Catarina eyaletine de yayılan şiddetli yağış, sel ve heyelanlar da bir kişinin ölmesine neden oldu.

Felaket üzerine harekete geçen Brezilya hükümeti, Rio Grande do Sul'a malzeme ve finansal yardım gönderdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre afet yüzünden 24.000'i aşkın kişi yerinden edildi.

Vali Eduardo Leite, "Bunlar zor günler olacak. İnsanlardan evlerini terk etmelerini istiyoruz. Amacımız hayat kurtarmak. Eşyalar kaybolacaktır, ama hayatları korumalıyız. Önceliğimiz insanları kurtarmak. Geri kalanı içinse bir yol bulacağız" dedi.

Leite, yaşananların "eyaletteki en büyük felaket" olduğunu ve Rio Grande do Sul'da "savaş hali" bulunduğunu söyledi.