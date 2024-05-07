Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 84'e Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 84'e Yükseldi

Brezilya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 84\'e Yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 84'e çıktı. Ayrıca kaybolanların sayısı da 111'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarına 14 bin 500 personel katılırken, 25 kişi felaket bölgelerinden kurtarıldı. Seller ve maddi hasarlar nedeniyle 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilendi ve 121 bin 957 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Felaket durumu ilan edilen bölgede bir milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlara erişmekte zorluk çekiyor ve 98 kasabada elektrik ve internet hizmeti tamamen çöktü.

07.05.2024 03:07
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e, kaybolanların sayısının 111'e çıktığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 84'e, kayıpların sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi.

Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel basında çıkan habere göre, bir milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlara erişmekte ciddi zorluk çekiyor ve 98 kasabada ise elektrik ve internet hizmeti tamamen çöktü.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaket bölgesini iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını sözünü vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 84'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 84'e Yükseldi - Son Dakika
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