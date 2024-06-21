Brezilya'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Brezilya'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü, 2 Yaralı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir kasaba meydanında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırganların insanları tehdit ederek ellerini başlarına koymaya zorladığı görülüyor. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer çeteler arası savaş veya organize suç hesaplaşması ihtimalini değerlendiriyor.

21.06.2024 09:57
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RİO DE JANEİRO, 21 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Askeri Polisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde silahlı saldırganların bir kasaba meydanındaki kutlamaya saldırması sonucu en az 7 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını doğruladı.

Perşembe günü sabah saatlerinde Vicosa do Ceara kasabasında gerçekleşen olayda, meydana bakan güvenlik kameralarının yakaladığı görüntülerde, olay yerine gelen birden fazla araçtan çıkan silahlı şüphelilerin insanları ellerini başlarına koymaya zorladığı görülüyor.

Görgü tanıkları en az 50 el ateş edildiğini duyduklarını ve aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı 2 kişi ise belediye hastanesine kaldırıldı.

Saldırının nedenini henüz tespit edemeyen yetkililer, öldürülenlerden birinin ayak bileğinde elektronik kelepçe bulunduğunu kaydetti. Elektronik kelepçe genellikle şartlı tahliye ile salıverilenlere ya da mahkemeye çıkmayı bekleyenlere takılıyor.

Çeteler arası savaş veya organize suç hesaplaşması belirtileri taşıyan saldırı, son yıllarda Vicosa do Ceara'da meydana gelen ikinci kanlı olay. Aralık 2021'de bir evin içinde 4 kişi vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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