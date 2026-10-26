Brezilya'da TSE Yargıcı Zanin, ulaşım aksaklığı nedeniyle oy süresini 2 saat uzattı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kampanya ekibi oy verme süresinin ülke genelinde 2 saat uzatılmasını talep etti.

Ulusal basına göre, İşçi Partisinin (PT) hukuk ekibi, ülkenin çeşitli eyaletlerinde seçmenlerin ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Yüksek Seçim Mahkemesine (TSE) "çok ivedi" koduyla başvurdu.

İşçi Partisi, TSE'ye sunduğu dilekçede, oy verme süresinin ülke genelinde 2 saat uzatılmasını uzatılmasını talep ederek, "Bu tedbir, seçmenler arasındaki eşitlik ilkesinin de bir gereğidir." ifadesine yer verdi.

Dilekçede, Salvador, Teresina ve Sao Paulo'da otobüs beklemesine rağmen ulaşım sağlayamayan seçmenlerin, araç sayısının azaltıldığı diğer kentlerdeki seçmenlerle aynı engellerle karşılaştığı belirtilerek, ülke genelinde tüm seçmenlere aynı çözümün sunulması gerektiği belirtildi.

Yerel basına göre, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı aday Flavio Bolsonaro da şiddetli yağışların yol açtığı ulaşım sorunlarını gerekçe göstererek Sao Paulo, Parana ve Santa Catarina eyaletlerindeki kentlerde oy verme süresinin uzatılmasını talep etti.

TSE Yargıcı Cristiano Zanin, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul etti.

Uzatılan sürenin sonunda sandıkların kapanmasının ardından elektronik oy sayım sisteminden gelen ilk resmi sonuçlar açıklanmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitmişti.

Anketler beraberliğe işaret ediyor

Son anketlere göre Flavio Bolsonaro'nun yüzde 51, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro'nun oy oranında hafif gerileme olduğu ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim'deki ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva yüzde 45,1 oy almıştı.