Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti

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Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü.

Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 62 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı bir destek ekibinin uçağın düştüğü bölgeye doğru hareket ettiğini duyurmuştu.