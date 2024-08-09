Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Voepass Hava Yollarına ait bir uçak, Sao Paulo kenti yakınlarında yerleşim yerine düştü. Kazada 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat hayatını kaybetti. Uçaktan kurtulan olmadı.

09.08.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü.

Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 62 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı bir destek ekibinin uçağın düştüğü bölgeye doğru hareket ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Ulaşım, Havacılık, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 04:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement