Brezilya'da Yıkım Tasarısı Geçti

RIO DE Brezilya'da çevre düzenleme mevzuatını değiştirmeyi öngören ve bazı kesimlerce "yıkım tasarısı" olarak adlandırılan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden de onay alarak Kongre'den geçti.

Brezilya'da uzmanlar ve çevre aktivistleri tarafından "yıkım tasarısı" şeklinde nitelendirilen ve ülkenin çevre düzenleme mevzuatında yeniliğe gitmeyi öngören yasa tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı.

Senatodan mayısta geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde de 116 ret oyuna karşı 267 lehte oyla kabul edilerek Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın onayına gönderildi.

Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva, ülkenin çevre düzenleme mevzuatını zayıflattığını söylediği tasarının yasalaşmasının önüne geçmek için federal hükümetin veto gibi yollara başvuracağını kaydetti.

Tasarı, Lula da Silva'nın onayıyla yasalaşması halinde ise şirket projelerine çevre lisansı verilmesine yönelik süreci basitleştirerek ve hükümet kurumlarının bu konudaki yetki alanlarını daraltarak çevre kirliliğini, su kıtlığını ve ormansızlaştırmayı artıracağı gerekçesiyle aktivistlerin tepkisine neden oluyor.

Aktivistler ayrıca, yasalaşması halinde otoyollara yapılacak eklentilerin denetimine yönelik maddeler de içeren tasarıya, Amazon ormanlarında büyük alanların tahrip edilmesine yol açacağını savunarak karşı çıkıyor.