(ANKARA) - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo bölgesinde 58 yolcu ve 4 mürettebatı bulunan yolcu uçağı düştü.
Brezilya'da uçak kazası meydana geldi. Parana eyaletindeki Cascavel'den Sao Paulo'nun Guarulhos şehrine giden 58 yolcu ve 4 mürettebatı bulunan Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi uçak, Vinhedo kentine düştü.
Sao Paulo Eyalet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasını doğrulayarak bölgeye yedi itfaiye ekibi gönderildiğini duyurdu. Yerel halk tarafından uçağın düşüş anı cep telefonları ile kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Brezilya'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?