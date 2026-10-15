Brezilya Devlet Başkanı Lula, 40 saatlik mesai onayını tarihi kazanım olarak niteledi

Brezilya Senatosu, ülkede haftalık çalışma süresinin 44 saatten 40 saate düşürülmesini öngören yasa teklifini onayladı.

Brezilya basınına göre, devlet başkanı seçiminin ikinci turuna 11 gün kalan ülkede, bu düzenleme Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın öne çıkan vaatleri arasında yer alıyor.

Senatoda onaylanan teklifte, haftada 6 gün çalışma ve bir gün izin sisteminin kaldırılarak maaş kesintisi olmadan haftada iki gün izin verilmesi öngörülüyor.

Lula da Silva, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, yeniden seçilmek için sürdürdüğü seçim kampanyası kapsamında "Brezilya daha fazlası için hazır." ifadesini kullandı.

80 yaşında 4. dönemi için yarışan Lula da Silva, haftalık çalışma süresinin 44 saatten 40 saate indirilmesi konusuyla ilgili, "Artık dinlenmek, aileleriyle vakit geçirmek, kendilerine bakmak ve yaşamak için daha fazla zamana sahip olacak milyonlarca kadın ve erkek çalışan için tarihi bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Liberal Partinin (PL) devlet başkanı adayı Flavio Bolsonaro, oylamaya Senato Genel Kuruluna gelmeden, Porto Alegre kentindeki seçim çalışmaları sırasında uzaktan katıldı.

Bolsonaro, tasarıya daha önce karşı çıkmasına rağmen halkın yoğun talebi doğrultusunda oylama öncesinde tutumunu değiştirdiğini açıklamıştı.

Hükümetten Bolsonaro'ya tepki

Bolsonaro'nun tutum değişikliği, hükümet yanlısı senatörlerin tepkisine neden oldu. Senatörler, Bolsonaro'nun "inançlarındaki değişkenliğe" dikkati çekerek seçilmesi halinde elde edilen kazanımları geri alabileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin Senato Sözcüsü Teresa Leitao, yaptığı açıklamada, "Bu oylamanın bugün bitmesini istemeyen kesimler var. Bu nedenle gelecekte yaşanabilecek geri adımları engellemek için uyanık kalmalıyız." dedi.

Çalışma saatlerinin azaltılmasının etkileri

Senato Başkanı Davi Alcolumbre, düzenlemenin "ülkenin farklı gerçekliklerinden milyonlarca insan" üzerinde olumlu etkileri olacağını belirtti.

Sendikalara göre de toplumun geniş kesimlerinin uzun süredir dile getirdiği talebi karşılayan düzenleme sayesinde yaklaşık 22 milyon çalışanın haftalık mesai süresi kısalacak.

Bolsonaro'yu destekleyen siyasi blokta yer alan Senatör Esperidiao Amin, düzenlemenin getireceği bütçe yükünü ve mali etkileri hafifletmek amacıyla iş dünyasıyla ve işverenlerle işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Çalışma saatlerinin azaltılmasına karşı çıkanlar da var

Öte yandan, Sao Paulo Ticaret Federasyonunun da aralarında bulunduğu işveren ve üretim sektörü temsilcileri, çalışma saatlerinin azaltılmasına karşı çıkıyor.

Federasyon, düzenlemenin iş gücü maliyetlerini yüzde 22 artırabileceğini ve yaklaşık 1,2 milyon kişinin işini kaybedebileceğini öne sürdü.

Lula'nın partisi İşçi Partisinden Senatör Randolfe Rodrigues ise federasyonun açıklamalarını reddederek Finlandiya, Avustralya, Fransa, Almanya, Norveç ve Hollanda'yı örnek gösterdi ve düzenlemenin Brezilya'yı gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacağını savundu.

Düzenlemeye onay veren bazı muhalif senatörler, sürecin seçim takvimi nedeniyle aceleye getirildiğini ve devlet imkanlarının kullanıldığını öne sürerek eleştiride bulundu.