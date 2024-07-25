Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 Zirvesi öncesi açlığı sona erdirmek için girişim başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 Zirvesi öncesi açlığı sona erdirmek için girişim başlatacak

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, G20 Zirvesi öncesi dünyadaki açlığı sona erdirmek amacıyla 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü' adında bir girişim başlatacağını duyurdu. Girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor. Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.

25.07.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEXICO Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, ülkesinin dönem başkanı olduğu ve Rio de Janeiro'da yapılacak G20 Zirvesi öncesi dünyadaki açlığı sona erdirmek amacıyla "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" adında bir girişim başlatacağını duyurdu.

Lula da Silva, G20 ülkelerinin en büyük ekonomilerinin maliye ve kalkınma bakanlarının bir araya geldiği Rio de Janeiro'da "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü"nü tanıttı.

Buradaki konuşmasında Lula da Silva, "Açlık sadece dış faktörlerin değil her şeyden önce siyasi kararların bir sonucudur. Bugün dünya açlığı ortadan kaldırmaya yetecek kadar gıda üretmektedir. Geriye gıdaya erişim koşullarını yaratmak kalıyor." dedi.

Lula da Silva'nın girişimi katılımcı bakanlar tarafından coşkuyla karşılandı, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da desteğini ifade etti.

Brezilya'nın resmi ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, Maliye Bakanı Fernando Haddad, en zenginlerin serveti üzerinden yapılacak yüzde 2'lik vergilendirmenin girişim için yıllık 250 milyar dolar gelir sağlayacağını söyledi.

"Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü"

Bu görev gücü, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından Brezilya'nın G20 dönem başkanlığını yürütmesi nedeniyle öncelikli konu olarak görülüyor.

Girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu girişimin G20 liderlerinin katılacağı 18-19 Kasım'daki zirvede resmen başlatılacağı kaydediliyor.

Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Lula da Silva'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" girişimiyle Brezilya'nın G20 dönem başkanlığına damga vurmasını ve ülkesinin "yumuşak gücünü" yeniden ön plana çıkarmayı da amaçladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Lula Da Silva, Brezilya, Dünya, Lula, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 Zirvesi öncesi açlığı sona erdirmek için girişim başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:54:27. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 Zirvesi öncesi açlığı sona erdirmek için girişim başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement