Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7'de liderlerle yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7'de liderlerle yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaştı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'da liderlerle yaptığı görüşmeleri paylaştı.

15.06.2024 07:20
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'da liderlerle yaptığı görüşmeleri paylaştı.

Lula, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yaptığı görüşmelerin fotoğraflarına yer verdi.

Kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek G20 zivresini hatırlatan Lula, ülkesinin dünya ile bağlarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Papa ile görüşmesine değinen Lula, "Papa Franciscus ile bir araya geldik. Barıştan, açlıkla mücadeleden ve dünyadaki eşitşizliklerin azaltılması gerektiğinden bahsettik." ifadesini kullandı.

G7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Lula, "2023 yılı silahlanma harcamaları, 2022'ye göre artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı. Gazze'de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere binlerce sivil mağdur ediliyor, uluslararası insancıl hukuk her gün ihlal ediliyor. Bu durum Brezilya'nın, Güney Afrika'nın konuyu Uluslararası Adalet Divanına götürme kararına destek olmasına yol açmıştır. Brezilya ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de şiddetle kınadı." dedi.

Lula, ülkesini G7'ye davet eden ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula ile görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Lula, G7'de liderlerle yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

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