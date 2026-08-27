Brezilya, Discord'a Dava Açtı

SAO Brezilya'nın, popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a "çocukları korumada yetersiz kaldığı" gerekçesiyle dava açtığı bildirildi.

Brezilya hükümetinden popüler mesajlaşma uygulaması Discord'a ilişkin açıklama yapıldı.

Federal mahkemede Discord aleyhine dava açıldığı belirtilen açıklamada, "çevrim içi ortamda çocukları koruma konusundaki ihmali" gerekçesiyle yaklaşık 97 milyon dolar tazminat talep edildiği kaydedildi.

Yaş doğrulama sistemlerinde ve kullanıcı güvenliğine ilişkin önlemlerde "ciddi eksikliklerin" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şirket, çocuklar ve gençler dahil olmak üzere savunmasız grupların korunmasına ve güvenliğine ilişkin bir dizi yükümlülüğü doğrudan ihmal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Discord'dan yapılan açıklamada ise Brezilya hükümetinin kararının "orantısız" olduğu ve şirketin güvenlik konusuna yaklaşımını doğru yansıtmadığı belirtildi.

Temmuz sonunda 13 yaşındaki kız çocuğu, platformun canlı yayın özelliğini kullandığı sırada intihar etmişti.

İntiharla bağlantılı olarak 5 çocuk gözaltına alınmış, hükümet tarafından Discord'a canlı yayın özelliğinin askıya alınması talimatı verilmişti.