Brezilya, Fransa ile ortaklaşa üçüncü denizaltısını denize indirdi

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RİO DE JANEİRO, 28 Mart (Xinhua) -- Brezilya, Denizaltı Geliştirme Programı (ProSub) kapsamında Fransa ile ortaklaşa inşa ettiği üçüncü denizaltı olan Tonelero'yu Çarşamba günü denize indirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rio de Janeiro sahilindeki Itaguai limanında düzenlenen denize indirme törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Lula da Silva, "Brezilya günümüzde denizaltı yapımında ustalaşmış küçük bir grup ülkenin arasında yer alıyor. ProSub, Brezilya'nın en büyük ve en önemli uluslararası savunma işbirliği projesidir" dedi.

Macron ise denizaltı imalatı için inşa edilen tersanenin dünyadaki en modern tersanelerden biri ve Güney Amerika'da kurulu tek tersane olduğunu söyledi.

Ortaklık, denizaltı operasyonlarını destekleyecek bir endüstriyel altyapı kompleksinin inşasını içeriyor. Itaguai belediyesindeki tersaneler, bir deniz üssü ve metal iskelet imalat birimi de bu kompleksin bileşenleri arasında yer alıyor.