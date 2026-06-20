Brezilya, Haiti'yi 3-0'yla geçti

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda oynana maçta Brezilya, Haiti'yi 3-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Brezilya ile Haiti, Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ile 36. dakikalarda Matheus Cunha ve 45+3. dakikada Vinicius Junior attı.

Bu sonucun ardından Brezilya 4 puana yükselirken Haiti henüz puanla tanışamadı. Grubun son maçında Brezilya ile İskoçya, Haiti ile Fas karşılaşacak.